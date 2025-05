Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus bei Tag

Kirrweiler (ots)

Am 30.04.2025 kam es in Kirrweiler in der Zeit von 9 Uhr bis 16:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Hierbei wurde ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses aufgehebelt und mehrere Räume durchwühlt. Anschließend verließ der Täter das Haus durch die Terrassentür in unbekannte Richtung. Es wurde Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 50000EUR entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche im benannten Zeitraum im Bereich Kirrweiler verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere in Bezug auf Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323/9550 in Verbindung zu setzen.

Um sich besser gegen Einbrüche zu schützen, gibt die Polizei folgenden Hinweise:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Weitere Hinweise können sie unter www.polizei-beratung.de finden oder sich durch ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle beraten lassen.

