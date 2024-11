Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 09.11.2024 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Verstoß gegen das BtMG, WaffG, Verdacht d. Geldfälschung 38226 Salzgitter-Lebenstedt,, Am Schölkegraben Tatzeit 08.11.2024, 10:40 Uhr Am 08.11.2024 führten Beamte der Polizeiinspektion Salzgitter eine gezielte Kontrolle in einer Gaststätte in Salzgitter-Lebenstedt durch, nachdem die Betreiberin die Behörden über mutmaßlichen Betäubungsmittelkonsum in ihrem Lokal informiert hatte. Der Hinweis der Betreiberin führte zur Beschlagnahme von Betäubungsmitteln und Sicherstellung von Waffen sowie zu einem Verdacht auf Falschgeld im Besitz der kontrollierten Personen. Nach Feststellung der Verstöße erhielten die betreffenden Personen ein Hausverbot für die Gaststätte. Die Ermittlungen dauern an und die Polizei prüft derzeit weitere strafrechtliche Schritte gegen die Beteiligten.

