Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Westheim (Pfalz)- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Westheim (Pfalz) (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr touchierte ein 52-jähriger Autofahrer aus dem Donnersbergkreis die Fahrbahnverengung in der Oberen Straße in Westheim (Pfalz). Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR und das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Bei der Unfallaufnahme konnte durch die Polizisten Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht: 0,65 Promille. Der Unfallverursacher gab an, erst nach dem Unfall Alkohol getrunken zu haben und den Verkehrsunfall aufgrund der tiefstehenden Sonne verursacht zu haben. Da der 52-Jährige Nachtrunk geltend machte, wurden diesem zwei Blutproben entnommen und es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

