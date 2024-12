Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 656: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht und abgehauen

Mannheim/BAB 656 (ots)

Ein 41-jähriger Mann war am Donnerstagabend alkoholisiert auf der A656 in Richtung Heidelberg unterwegs, verursachte einen Verkehrsunfall und flüchtete schließlich von der Unfallstelle.

Der 41-Jährige war gegen 22.30 Uhr mit seinem Fiat-Transporter zunächst auf der A656 in Richtung Heidelberg. Beim Wechsel auf die A 6 in Richtung Heilbronn überfuhr er zunächst den Randstein der Fahrbahnabtrennung und stieß gegen eine Leitbake sowie mehrere Leitpfosten. Dabei wurde auch die Karosserie und der linke Vorderreifen in Mitleidenschaft gezogen. Im weiteren Verlauf fuhr er auf die A6 in Richtung Heilbronn auf und legte rund 6 Kilometer auf der Felge des platten Vorderreifens zurück. Eine Polizeistreife, die den Unfall bemerkt hatte, überholte den Transporter und wollte ihn stoppen. Der 41-Jährige versuchte jedoch, sich dieser Kontrolle zu entziehen und wollte an der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen in Richtung Brühl abfahren. Dies bleib den Beamten jedoch nicht verborgen, sodass der Mann schließlich in der Ausfahrt gestoppt werden konnte.

Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 41-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen.

Die Autobahnpolizei Mannheim ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht gegen den Fiat-Fahrer. Sein Führerschein wurde einbehalten.

