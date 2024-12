Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall mit drei verletzten Personen und hohem Sachschaden

Mannheim (ots)

Drei verletzte Personen und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstagmorgen auf den A 6 zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim.

Ein 32-jähriger Mann befuhr kurz nach 8 Uhr mit seinem Seat die rechte Fahrspur der A 6 in Richtung Heilbronn. Als er am Stauende stark abbremsen musste, fuhr ihm ein nachfolgender 69-jähriger Mercedes-Fahrer hinten auf. Bei der Kollision zogen sich der 69-Jährige, sowie der Fahrer des Seat und dessen 31-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zu und wurden mit Rettungsfahrzeugen vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der 32-Jährige nach derzeitigem Erkenntnisstand das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte, wurden die beiden anderen Verletzten zunächst stationär aufgenommen.

Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und anschließenden Abschleppmaßnahmen war der rechte Fahrstreifen bis ca. 9.30 Uhr gesperrt. Es ergaben sich hierdurch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell