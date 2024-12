POL-MA: Sinsheim/BAB 6: Beim Fahrspurwechsel Unfall verursacht - erheblicher Sachschaden entstanden

Heidelberg (ots) - Einen Verkehrsunfall verursachte am Donnerstagabend ein 34-jähriger Mann im Stadtteil Kirchheim und zog sich dabei Verletzungen zu. Der 34-Jährige befuhr kurz vor Mitternacht mit seinem Suzuki die Hegenichstraße. Dabei übersah er offenbar einen am Fahrbahn geparkten Nissan und fuhr dagegen. Durch den Aufprall zog sich der Mann Verletzungen am ...

mehr