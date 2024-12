Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auf geparktes Auto aufgefahren - eine Person verletzt

Heidelberg (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Donnerstagabend ein 34-jähriger Mann im Stadtteil Kirchheim und zog sich dabei Verletzungen zu.

Der 34-Jährige befuhr kurz vor Mitternacht mit seinem Suzuki die Hegenichstraße. Dabei übersah er offenbar einen am Fahrbahn geparkten Nissan und fuhr dagegen. Durch den Aufprall zog sich der Mann Verletzungen am Kopf und am Bein zu. Er wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

