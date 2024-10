Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Rotlicht missachtet und Unfall verursacht (15.10.2024)

Bad Dürrheim - B 27 (ots)

Auf der Einmündung der Bundesstraße 27 und der B 33 ist es am Dienstag, gegen 11:30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 66-jähriger VW -Fahrer war aus Schwenningen in Richtung der Einmündung unterwegs. Dort bog er nach links in Richtung Donaueschingen ab. Allerdings übersah er dabei, dass die Ampel für ihn rot zeigte. Der Verkehr in Richtung Villingen hatte sich auf der B 27 schon in Bewegung gesetzt und so stieß der VW mit einem gerade anfahrenden Seat eines 73-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der VW in eine Leitplanke und der Fahrer verletzte sich leicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 26.000 Euro. Zeugen, welche die Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim unter 07726 / 939480 in Verbindung zu setzten.

