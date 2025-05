Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vorfahrt missachtet - Radfahrerin leicht verletzt

Jockgrim (ots)

Am 30.04.25 kam es kurz vor 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Auto. Eine 60-jährige Frau war mit ihrem Rad in der Buchstraße in Jockgrim unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Trifelsstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Radfahrerin erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

