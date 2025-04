Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auffahrunfall auf der L509

Offenbach an der Queich (ots)

Am Dienstag, den 29.04.2025, kam es gegen 09:40 Uhr auf der L509 bei Offenbach zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die 34-jährige Fahrerin eines Pkw wollte kurz nach dem Ortsausgang in Fahrtrichtung Mörlheim nach links auf einen Feldweg abbiegen und bremste ab. Der nachfolgende Pkw einer 84-Jährigen hielt ebenfalls an. Eine 61-jährige Fahrerin eines dritten Wagens übersah die Fahrzeuge und fuhr ungebremst auf. Die Autos wurden durch den Aufprall aufeinander geschoben. Die 84-jährige Fahrerin sowie die Unfallverursacherin wurden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, die 34-jährige Frau vorsorglich. Die beiden hinteren Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die verständigte Feuerwehr beseitigte auslaufende Betriebsstoffe. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme für circa eine Stunde voll gesperrt.

