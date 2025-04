Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Knöringen - Fehler beim Überholen

A65/Knöringen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der A65 bei Knöringen (Fahrtrichtung Karlsruhe) kam es gestern Abend (29.04.2025) gegen 19.50 Uhr, bei dem eine Person verletzt wurde und ein Gesamtunfallschaden von knapp 40.000 Euro entstand. Eine 49 Jahre alte Autofahrerin wollte einen vorausfahrenden LKW überholen und beachtete dabei nicht den rückwärtigen Verkehr, weshalb es zur Kollision kam. Dabei wurde eine 52 Jahre alte Mitfahrerin verletzt und musste mit Nackenschmerzen in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Sattelzug wurde an der Front leicht beschädigt. Wegen der Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen.

