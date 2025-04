Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Vorfahrt im Kreisel missachtet

Edenkoben (ots)

Ein 63 Jahre alter Autofahrer missachtete gestern Mittag (Unfallzeit: 29.04.2025, 12.30 Uhr) die Vorfahrt einer 64 Jahre alten Kradfahrerin, als er in den Kreisel in der Staatsstraße einfahren wollte. Dabei kam es zur Kollision, wobei die Kradfahrerin stürzte und sich Schürfwunden im Gesicht, Händen und Beinen zuzog. Mit dem Krankenwagen kam sie in ein Krankenhaus. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 2.000 Euro. Durch den Verkehrsunfall kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der L 516 zwischen Edenkoben und Maikammer.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell