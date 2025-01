Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonnen in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Aus unbekannter Ursache sind am späten Dienstagabend (07.01.2025) an der Heilbronner Straße mehrere Mülltonnen in Brand geraten. Ein Zeuge entdeckte die Flammen kurz vor 22.00 Uhr und alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, standen acht große Mülltonnen, die zu einem nahegelegenen Fastfood Restaurant gehören, in Brand. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 3.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell