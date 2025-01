POL-S: Altkleidercontainer in Flammen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Montag (06.01.2025) einen 50 Jahre alten Mann an der Kegelenstraße festgenommen, der eine 43 Jahre alte Frau mit einem Messer verletzt haben soll. Die beiden gerieten gegen 11.00 Uhr in einer Wohnung in Streit, in dessen Verlauf der Mann die 43-Jährige mit ...

mehr