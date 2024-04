Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Umweltgefährdende Abfallbeseitigung von Heizöltanks

Balesfeld (ots)

Am Dienstag, 23.04.2024 wurden in der Zeit von 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr in der Gemarkung Krabenbüsch zwei Heizöltanks auf einem unbefestigten Feldweg am Waldrand entsorgt. In den Heizöltanks befanden sich noch Heizölreste. Die Polizei Bitburg (Tel. 06561-96850) bittet mögliche Zeugen um Hinweise zum Verursacher der Ablagerung.

