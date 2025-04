Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Rülzheim (ots)

Am Dienstag, den 29.04.2025, gegen 16:00 Uhr, befuhr eine 41-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug die Straße "Am Stadion" und bog nach links in die Rheinzaberner Straße ab. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer 72-jährigen Frau auf ihrem Elektrofahrrad, welche die Rheinzaberner Straße überqueren wollte. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Höhe der durch den Unfall entstandenen Schäden wird derzeit auf ca. 550 Euro geschätzt.

