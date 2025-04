POL-PDLD: Zusammenstoß durch Vollbremsung verhindert - Zeugen gesucht

Offenbach an der Queich (ots) - Am Dienstag, den 29.04.2025, kam es gegen 09:40 Uhr auf der L509 bei Offenbach zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die 34-jährige Fahrerin eines Pkw wollte kurz nach dem Ortsausgang in Fahrtrichtung Mörlheim nach links auf einen Feldweg abbiegen und bremste ab. Der nachfolgende Pkw einer 84-Jährigen hielt ebenfalls an. Eine 61-jährige Fahrerin eines dritten Wagens ...

