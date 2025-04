Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

Seit gestern (02.04.2025) rückte die Polizei in Wuppertal und Remscheid zu insgesamt vier Einbrüchen aus. Wuppertal - In der Nacht zum 02.04.2025 trat ein Unbekannter zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Handelstraße ein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Remscheid - In der Palmstraße verschafften sich Einbrecher auf bislang unbekannte Weise vom 01.04.2025, 19:00 Uhr, bis 02.04.2025, 06:30 Uhr, Zutritt zu einem Schulgebäude. Im Gebäudeinneren wurden mehrere Türen aufgehebelt und Bargeld entwendet. Vom 01.04.2025, 18:00 Uhr, bis zum 02.04.2025, 06:50 Uhr, drangen Einbrecher in die Räumlichkeiten einer Kirchengemeine in der Stachelhauser Straße ein. Dort versuchten sie sich Zugang zu einer Kindertagesstätte zu verschaffen. In der Blumenstraße gelangten Einbrecher in das Gebäude einer Beratungsstelle und Pflegeeinrichtung. Sie warfen dazu ein Fenster mit einem Stein ein. Weiter drangen sie auf gewaltsame Weise in mehrere Räume ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Schlüssel entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell