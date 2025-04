Polizei Wuppertal

POL-W: Explosion in Wohngebäude in Wuppertal Oberbarmen - eine Person schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am späten Mittwochabend, gegen 23.43 h, machten mehrere Hinweisgeber über die Notrufe der Polizei und Feuerwehr Wuppertal Angaben zu einer Explosion in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Schwarzbach. Durch die zuerst eintreffenden Kräfte bestätigte sich diese Darstellung. Durch den Rettungsdienst musste eine schwerverletzte Person erst versorgt und in eine Fachklinik überstellt werden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Die Straße Schwarzbach bleibt für die Dauer der Rettungs- und Löscharbeiten zwischen der Berliner Straße und der Weiherstraße gesperrt.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell