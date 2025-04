Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen - Radfahrer verletzt

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Montagabend (31.03.2025, 21:00 Uhr) erlitt ein Radfahrer in Barmen bei einem Angriff eine Verletzung. Der 34-jährige Fahrer eines Lieferdienstes war auf dem Radweg an der Berliner Straße in Höhe Bredde unterwegs. In Fahrtrichtung Elberfeld überholte ihn eine unbekannte Person -ebenfalls auf einem Fahrrad- und sprühte ihm Reizgas ins Gesicht. Die Person oder das Rad konnte er nicht beschreiben. Der 34-Jährige musste vom Rettungswagen versorgt werden. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

