POL-W: W Festnahmen nach Einbruch in Elberfeld

Wuppertal (ots) - Gestern am späten Abend (31.03.2025, 23:50 Uhr) hat ein 24-Jähriger einen 33-jährigen angegriffen und ihm mehrere Verletzungen zugefügt. Der 33-jährige Geschädigte hielt sich am Flutufer in Wuppertal-Elberfeld auf, als er von einer ihm unbekannten Person angesprochen wurde. Unvermittelt packte der 24-Jährige sein Opfer am Nacken und trat ihm ...

