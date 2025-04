Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS - Einbruchmeldungen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Bergischen Städtedreieck zu mehreren Einbruchsanzeigen. Wuppertal - Zwischen dem 28.03.2025 und dem 29.03.2025 verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Oberlichts Zutritt zu einer Anwaltskanzlei am Röttgen. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Briefmarken. Am 29.03.2025, zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hügelstraße. Eine Nachbarin wurde auf Geräusche aufmerksam und konnte zwei männliche Personen beobachten, die in unbekannte Richtung flüchteten. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht festgestellt werden. Ein unbekannter Täter ließ sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen dem 27.03.2025 und dem 28.03.2025 in der Heckinghauser Straße in einem Autohaus einschließen. Nach Ladenschluss nahm er ein Fahrrad aus dem Ausstellungsbereich und entfernte sich durch die Notausgangstür in unbekannte Richtung. Dabei löste er einen Bewegungsmelder aus. Auf der Freiligrathstraße verschafften sich unbekannte Täter zwischen dem 28.03.2025 und 03.03.2025 über einen Balkon Zugang zu einer Wohnung, indem sie die Balkontür aufhebelten. Zur Tatbeute konnten zum Zeitpunkt der Aufnahme keine Angaben gemacht werden. Remscheid - In der Straße Im Luckhausen wurde zwischen dem 20.03.2025 und dem 30.03.2025 versucht, ein Fenster sowie eine Tür eines Gebäudes aufzuhebeln. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster drangen in der Christhauser Straße unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter durchsuchten das Haus. Über Diebesgut konnte zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme keine Angabe gemacht werden. In der Sternstraße in Remscheid verschafften sich unbekannte Täter zwischen dem 29.03.2025 und 31.03.2025 durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus. Zum Zeitpunkt der Befundaufnahme konnte nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde. Solingen - Im Bereich Eichholz brachen unbekannte Täter zwischen dem 28.03.2025 und 31.03.2025 gewaltsam in eine dortige Kindertagesstätte ein. Bei der Tatbeute handelt es sich um Bargeld und Unterhaltungselektronik. In der Melanchthonstraße wurden mehrere Klassenräume und Schränke in einer Schule aufgebrochen. Entwendet wurde Bargeld. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

