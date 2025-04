Polizei Wuppertal

POL-W: RS Gefährdung von Verkehrsteilnehmern bei Verfolgungsfahrt - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch, 02.04.2025 (gegen 14:00 Uhr), kam es im Bereich Remscheid-Süd zu einer Verfolgungsfahrt über innerstädtische Straßen. Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigte auf der Lenneper Straße (in Höhe der Bushaltestelle Neuenhaus) einen Opel Corsa zu kontrollieren. Nachdem die Beamten dem Fahrzeugführer Anhaltezeichen gaben, beschleunigte dieser und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Zentralpunkt. Hierzu nutzte er unter anderem verkehrswidrig die Fahrspuren des Gegenverkehrs. Im weiteren Verlauf bog das Fahrzeug nach links auf die Intzestraße ab. Dabei kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem blauen Transporter, welcher durch ein Ausweichmanöver des Pritschenfahrzeugs verhindert wurde. Die Verfolgung führte bis zur Augustastraße. Dort musste ein vorrangberechtigter SUV stark abbremsen, um eine Kollision mit dem flüchtigen Opel in Höhe einer Engstelle zu vermeiden. Der 20-jährige Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, bis er auf der Intzestraße den Opel anhielt. Anschließend stiegen Fahrer und Beifahrer (22) aus und versuchten zu Fuß zu flüchten. Im Rahmen einer kurzen Fahndung griffen die Polizisten die Männer auf. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass er den Corsa unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Den Opel, für den kein Versicherungsschutz besteht, stellten die Beamten sicher. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die gefährdeten Verkehrsteilnehmer (blauer Transporter und weißen SUV), sich unter der 0202/284-0 bei der Polizei zu melden.

