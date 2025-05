Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Körperverletzung am Bahnhof

Hagenbach (ots)

Zu einem polizeilichen Einsatz kam es gestern gegen 13:30 Uhr im Bereich des Bahnhofes in Hagenbach. Ein 36-jähriger Mann stieß unvermittelt einen 72-jährigen um, welcher hierdurch zu Boden zu stürzte und sich leicht an Armen und Schulter verletzte. Der Beschuldigte konnte durch die Polizei am Bahnhof festgestellt werden. Da er sich auch gegenüber den Beamten aggressiv zeigte und sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert. Zudem muss sich der Mann in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten.

