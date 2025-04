Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nächtlicher Einbruch in eine Lagerhalle - drei Täter festgenommen

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (23. April 2025) gegen 1:30 Uhr meldete ein Zeuge, dass er durch eine Videoüberwachung auf drei Personen aufmerksam wurde, die soeben in eine Lagerhalle auf der Kleinewefersstraße eingebrochen sind. Vor Ort umstellten die Beamten das Gebäude und nahmen drei Männer (30, 39, 39) fest. Ein Transporter mit abgedeckten Kennzeichen war vor einem Rolltor der Halle abgestellt, in dessen Laderaum sich bereits ein Behältnis mit diversen hochwertigen Werkzeugteilen befand. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache verbracht. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. (64)

