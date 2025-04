Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verkehrsunfallflucht - Tatverdächtiger nach Fahndung gestellt

Krefeld (ots)

Am Donnerstagabend (17. April 2025) kam es gegen 19:50 Uhr auf dem Dießemer Bruch in Höhe einer Fast-Food-Filiale zu einem Verkehrsunfall. Beim Wechseln des Fahrstreifens kollidierten zwei Pkw, die in Richtung Untergath unterwegs waren. Im Anschluss entfernte sich einer der Beteiligten unerlaubt und mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit von der Unfallstelle. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug ein. Kurze Zeit später konnte der Pkw durch die Beamten auf der Hafelsstraße angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 46-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der uneinsichtige Mann leistete während des Transports zur Wache erheblichen Widerstand und verletzte beide Polizeibeamten leicht. Der Tatverdächtige blieb unverletzt. Der Krefelder musste eine Blutprobe abgeben und die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen der begangenen Verkehrsdelikte und der Widerstandshandlung. (63)

