POL-KR: Mann beraubt Krefelderin - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Freitag (11. April 2025) wurde eine Krefelderin gegen 17 Uhr auf der Vereinsstraße von einem ihr unbekannten Mann angesprochen. Unvermittelt drohte er ihr Schläge an, sollte sie ihm kein Geld geben. Als sie ihm daraufhin ihr Bargeld aushändigte, flüchtete er mit der Beute. Er soll 30 bis 40 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß und osteuropäischer Erscheinung sein. Zudem sprach er mit polnischem Akzent und hatte graue Haare. Zur Tatzeit sei er mit einer Kappe, einer runden Nickelbrille und einem blau-grünen T-Shirt bekleidet gewesen. Dazu trug er eine verwaschene blaue Jeanshose und Turnschuhe. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02151-6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (60)

