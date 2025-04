Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mann bei Streitigkeiten verletzt | Kripo ermittelt

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (10. April 2025) ist ein Mann in einer Wohnung durch einen spitzen Gegenstand verletzt worden - er kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand für den 37-Jährigen nicht. Die Tat hatte sich gegen 22 Uhr auf der Oppumer Straße in einem Mehrparteienhaus ereignet. Vorausgegangen waren offenbar Streitigkeiten zwischen mehreren Bewohnern. Einer von ihnen hatte den Rettungsdienst verständigt und dieser dann die Polizei.

Die genauen Umstände der Tat, die Tatwaffe und der Täter sind noch Teil der laufenden Untersuchungen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.

____________

Hinweis an Medienvertreter: Wegen der laufenden Ermittlungen können wir derzeit keine weiteren Angaben zu dem Vorfall machen. (58)

