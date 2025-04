Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Seniorin von falschen Bankmitarbeitern kontaktiert

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (10. April 2025) wurde eine 85-jährige Krefelderin gegen 13 Uhr von einem Mann angerufen, der sich als Mitarbeiter eines Bankinstituts ausgab. Dieser teilte ihr mit, dass von ihrem Konto eine vierstellige Summe an eine Online-Handelsplattform überwiesen werden solle. Als die Seniorin sagte, dass sie keine Überweisung in Auftrag gegeben habe, fragte er nach ihrer PIN-Nummer, um die Überweisung zu stornieren. Danach schlug er ein persönliches Treffen vor der Filiale des Bankinstituts vor. Als die Seniorin ihm mitteilte, dass sie nicht mobil sei, klingelte es wenig später an ihrer Haustür. Der Mann am Telefon sagte ihr, dass dies ein Kollege sei, der sie über Betrugsmaschen aufklären wolle. Zu dem Zeitpunkt wurde die 85-Jährige jedoch misstrauisch, beendete das Gespräch und verständigte danach die Polizei.

Die Polizei rät:

- Echte Bankmitarbeiter fragen am Telefon nie nach PINs, TANs, Passwörtern oder dem individuellen Bargeldbestand. - Beenden Sie beim kleinsten Zweifel das Gespräch oder rufen Sie unter einer Ihnen bekannten Nummer Ihre Hausbank an - echte Bankmitarbeiter haben mit so einem Vorgehen kein Problem. - Lassen Sie sich keinesfalls unter Druck setzten und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei. (57)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell