Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Ergebnisse des Sondereinsatzes gegen Kinderunfälle

Krefeld (ots)

2024 wurden 105 Kinder bei Verkehrsunfällen verletzt. Dies bedeutet im Vergleich zu 2023 eine Zunahme um drei Prozent. Gerade auf dem Schulweg kommt es aufgrund der allgemein hohen Verkehrsdichte sowie dem morgendlichen Berufsverkehr immer wieder zu potenziellen Konfliktsituationen zwischen Schulkindern und anderen Verkehrsteilnehmern. Aus diesem Grund hat die Polizei Krefeld - gemeinsam mit der Stadt Krefeld und weiteren Polizeikräften der Bereitschaftspolizei - gestern (9. April 2025) einen Sondereinsatz im gesamten Stadtbereich durchgeführt. Ziel des Einsatzes war es, das verkehrsgerechte Verhalten durch präventive und repressive Maßnahmen nachhaltig zu steigern.

So wurde an der Krefelder Grundschule Krähenfeld die Aktion "Dank- und Denkzettel" gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Dabei wurde die Geschwindigkeit von Autofahrern gemessen, die im Anschluss einen Dankzettel (59 insgesamt) erhalten haben, wenn sie sich an die vorgeschriebenen 30 km/h gehalten haben. 28 Autofahrer, die schneller unterwegs waren, erhielten einen Denkzettel und ermahnende Worte von den Kindern. Die Autofahrer zeigten sofort Einsicht und entschuldigten sich bei den kleinen Assistenten für ihr Fehlverhalten.

Aber nicht alle Verkehrsteilnehmer kamen mit einer mündlichen Verwarnung davon:

Bei mobilen und stationären Kontrollen wurden insgesamt acht Strafanzeigen geschrieben, 113 Ordnungswidrigkeitsanzeigen erfasst und 131 Verwarngelder erteilt. Durch Verkehrskräfte der Stadt Krefeld wurden im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung 258 Fahrzeuge erfasst, woraus sich jedoch keine Verstöße ergaben.

Die Präsenz der Einsatzkräfte an Schulen zeigte deutliche Wirkung: Es wurden viele Bürgergespräche geführt und die Verkehrsteilnehmer über Gefahren im Straßenverkehr aufgeklärt. (55)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell