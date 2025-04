Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 6-Jährige nach Zusammenstoß mit Radfahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (9. April 2025) kam es gegen kurz nach 18 Uhr in der Innenstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Kind. Dabei stürzten sowohl der Mann, als auch di 6-Jährige. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung mit der Mutter des leicht verletzten Mädchens, entfernte sich der Mann auf seinem Fahrrad in Richtung Hochstraße. Der Radfahrer wird als ungefähr 1,50 Meter groß und 70 bis 80 Jahre alt beschrieben. Zudem soll er eine Glatze gehabt haben und war mit einem Herrenrad unterwegs. Der Unfall ereignete sich auf dem Teilstück der Marktstraße zwischen der Breite Straße und Wiedenhofstraße. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@pollizei.nrw.de an die Polizei zu wenden. (53)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell