POL-KR: Einladung zum Pressetermin: Mittwoch, 9. April 2025 ab 12 Uhr - Sondereinsatz Kinderverkehrsunfallkonzept

Krefeld (ots)

Die Polizei Krefeld wird am Mittwoch (9. April 2025) im Rahmen eines Sondereinsatzes im Krefelder Stadtgebiet diverse Kontrollen und verschiedene Aktionen zur Verkehrsunfallprävention durchführen. Die Bekämpfung von Kinderunfällen ist ein Schwerpunkt der Polizei Krefeld, da Kinder zu den schwächsten Teilnehmern im Straßenverkehr zählen. Durch den Sondereinsatz soll das verkehrsgerechte Verhalten von allen Verkehrsteilnehmern durch präventive und repressive Maßnahmen nachhaltig gefördert werden. Wir möchten Sie deshalb am kommenden Mittwoch um 12 Uhr einladen, die "Denk- und Dankzettelaktion" medial zu begleiten. Unsere Experten der Verkehrsunfallprävention verteilen gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Grundschule Krähenfeld kleine Lob- und Tadelkärtchen an Autofahrer für das angemessene oder fehlerhafte Verhalten im Straßenverkehr. Die Aktion findet um 12 Uhr an der Grundschule Krähenfeld, Horkesgath 50, in Krefeld statt. Um eine kurze Anmeldung an pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de wir gebeten. (50)

