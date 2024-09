Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand einer Lagerhalle

Augsburg (ots)

Kissing - Am Samstag (07.09.2024) gegen 02.15 Uhr kam es in der Bahnhofstraße (140er Hausnummernbereich) zu einem Brand einer Lagerhalle. Ein 74-jähriger Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die genaue Höhe des Sachschadens wird derzeit noch geklärt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell