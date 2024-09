POL Schwaben Nord: Widerstand durch Wildpinkler

Augsburg (ots) - Oberhausen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (08.09.2024) gegen Mitternacht fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsschild auf der Hirblinger Straße in Höhe der Bahnunterführung gegen ein Verkehrsschild Dabei wurde das Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen und ragte in die Fahrbahn. Der vor Ort entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 800 Euro. Die Polizei ermittelt nun ...

