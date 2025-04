Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Allee: Radfahrerin beraubt - Zeugen gesucht

Auf der Kempener Allee hat am Samstag (12. April 2025) ein Mann eine Radfahrerin beraubt. Die 64-Jährige war auf ihrem Pedelec unterwegs, als der Täter auf einem Fahrrad von hinten an sie heranfuhr und sie während der Fahrt umstieß. Danach flüchtete er mit ihrer Handtasche Richtung Maurenbrecherstraße und bog schließlich in die Doppelfeldstraße ein. Dort entledigte er sich der Handtasche, nachdem er ihr ein Portemonnaie entnommen hatte. An den Bahngleisen ließ er sein Fahrrad zurück und setzte seine Flucht zu Fuß Richtung Gerichtsgebäude fort. Die Frau wurde nicht verletzt.

Der Täter war nach Zeugenbeschreibungen 35 bis 40 Jahre alt, schlank und von "südeuropäischem Aussehen". Er war dunkel gekleidet und trug eine Kapuze und eine Sonnenbrille. Geflohen war er auf einem schwarzen Herrenrad.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die den Vorfall gegen 17 Uhr auf der Kempener Allee oder den Täter auf seiner Flucht beobachtet haben.

