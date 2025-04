Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250408 - 0371 Frankfurt: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidium Frankfurts - Verdacht des besonders schweren Landfriedensbruchs - 19 Tatverdächtige identifiziert

Frankfurt (ots)

(ha) Durch die von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main veranlasste Öffentlichkeitsfahndung nach 29 unbekannten Tatverdächtigen, die im Verdacht stehen, sich am 25.11.2023 im Frankfurter Waldstadion an Ausschreitungen gegen Polizei- und Ordnungsdienstkräfte beteiligt zu haben, konnten inzwischen 19 Tatverdächtige identifiziert werden.

Im Vorfeld des Bundesligaspiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart wurden die eingesetzten Kräfte im Heimfanbereich (Block 40) aus einer Menge heraus, in der sich die Tatverdächtigen befunden haben sollen, mit Absperrgittern, Fahnenstangen, Feuerlöschern, Mülltonnen, Pyrotechnik etc. beworfen.

Nach dem Aufruf vom 03.02.2025 gingen über 80 Hinweise ein, denen intensiv nachgegangen wurde und die in vier Durchsuchungen mündeten.

Die Ermittlungen gegen die identifizierten sowie gegen die nicht identifizierten Tatverdächtigen dauern an, wobei die Öffentlichkeitsfahndung nunmehr eingestellt wurde.

Die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Frankfurt am Main danken allen Hinweisgeberinnen und -gebern für die Unterstützung der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell