Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250407 - 0368 Frankfurt - Fechenheim: Diebstahl eines Autos - Festnahme

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Freitag (5. April 2025) auf Samstag (6. April 2025) stahlen vier Personen das Auto eines 31-Jährigen. Die Polizei nahm die Personengruppe sodann fest.

Der Geschädigte kontaktierte am Freitagabend die Polizei als ihm auffiel, dass sowohl seine Autoschlüssel, als auch das dazugehörige Fahrzeug gestohlen worden seien, während er sich in einer Bar befand. Bisherigen Erkenntnissen zufolge riefen Bekannte des 31-Jährigen gegen 03:20 Uhr am Samstag bei ihm an und teilten diesem mit, dass sein Fahrzeug in der Carl-Benz-Straße stehe und dass sich mehrere Personen um das Auto versammelt hätten. Die daraufhin informierte Polizei suchte die Örtlichkeit umgehend auf, nahmen die Personen im Alter von 23, 25, 31 und 37 Jahren fest und stellten das Auto sicher. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entließen die Polizistinnen und Polizisten die Tatverdächtigen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Autodiebstahls ein.

