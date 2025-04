Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250407 - 0367 Frankfurt - Gallus: Zigarettenstummel führt zu Rauchbildung

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Sonntag (6. April 2025) löschten Polizeibeamte gegen 10:00 Uhr die Glut eines Zigarettenstummels. Diesen warf eine bislang unbekannte Person durch das Gitter eines Kellerschachtes in die Kellerräume eines auf der Mainzer Landstraße befindlichen Hostels. Daraufhin kokelte in der Nähe befindlicher Unrat und führte zu Verrauchung der Räumlichkeiten. Fünf Personen wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ein.

