POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht vor dem Dilan Kebab Haus

Koblenz (ots) - Am heutigen Mittag gegen 12:15 wurde der Leistelle Koblenz ein möglicher Brand in einem Ladengeschäft in der Ortslage Koblenz-Horchheim (Emser Straße) gemeldet. Nach derzeitigem Stand kam es zu keinem Gebäude- bzw. Personenschaden Aktuell dauern die Einsatzmaßnahmen seitens der Feuerwehr, der Rettungskräften und der Polizei noch an. Daher kommt es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich Horchheim Es wird ...

