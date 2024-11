POL-PDKO: Entwarnung zu Brandmeldung in Horchheim

Lahnstein (ots) - In den letzten Tagen kam es in insgesamt 4 Fällen zu Einbrüchen in Wohnhäuser in Koblenz Pfaffendorf, Horchheim und Lahnstein. In zwei Fällen gelangten die Täter in die Wohnungen und stahlen Schmuck und andere Wertgegenstände. In zwei weiteren Fällen blieb es bei Versuchen, bei denen der oder die Täter Terassentüren oder Fenster beschädigten. Die Taten ereigneten sich in der Sebastianistraße ...

