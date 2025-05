POL-PDLD: Rohrbach - Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Westheim (Pfalz) (ots) - Am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr touchierte ein 52-jähriger Autofahrer aus dem Donnersbergkreis die Fahrbahnverengung in der Oberen Straße in Westheim (Pfalz). Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR und das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Bei der Unfallaufnahme konnte durch die Polizisten Atemalkoholgeruch festgestellt ...

