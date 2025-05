POL-PDLD: 1. Mai Radrennen Offenbach Streitigkeiten an der Strecke mit nicht unerheblicher Störung/Unterbrechung eines laufenden Radrennens

Offenbach an der Queich (ots) - Am gestrigen Abend wurde gegen 23:00 Uhr ein Baum in der Essinger Straße in Offenbach an der Queich mit Klopapier umwickelt. Anschließend wurde das Klopapier durch bisher unbekannte Täter angezündet, sodass der Baum anfing zu brennen. Die dazu gerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell und ohne größere Schäden am Baum löschen. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern ...

