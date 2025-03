Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrzeugführer im Karnevalskostüm stellt sich schlafend, um einer Polizeikontrolle zu entgehen

Landkreis Rostock/ Teterow (ots)

Vergangene Nacht stellten Beamte des Polizeireviers Teterow gegen Mitternacht einen PKW fest, der ihnen auf der L231 auf Höhe der Abfahrt Küsserow entgegenkam und von Altkalen in Fahrtrichtung Jördenstorf unterwegs war. Als die Polizei den Fahrzeugführer des Mercedes kontrollieren wollte, entzog sich dieser der drohenden Verkehrskontrolle. Kurz darauf konnte das besagte Fahrzeug auf einem Agrargelände in der Ortschaft Gehmkendorf ohne Insassen festgestellt werden. In einem in der Nähe befindliche Silagehaufen stellten die Polizisten dann eine männliche Person im Karnevalskostüm fest, die sich schlafend stellte. Bei dem Mann handelte es sich um einen 41-jährigen Deutschen aus der Umgebung, der offenbar stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und wies einen Promillewert von 1,05 auf. Der Mann bestritt zunächst selbst Fahrzeugführer, sondern vielmehr Mitfahrer in dem Fahrzeug gewesen zu sein. Diese Angaben konnten jedoch durch spätere Zeugenbefragungen und weitere Ermittlungen entkräftet werden. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahme gab der 41-Jährige dann auch zu, den Mercedes gefahren zu haben.

Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des Führens einen Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die Kriminalpolizei in Teterow führt diesbezüglich die weiteren Ermittlungen.

