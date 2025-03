POL-HRO: Themenorientierte Verkehrskontrollen der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im März 2025: Ablenkung im Straßenverkehr

Crivitz (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Samstag, dem 1. März 2025, 12:00 Uhr, und Montag, dem 3. März 2025, 06:30 Uhr, in ein Autohaus in der Gewerbeallee in Crivitz ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Die Täter entwendeten einen weißen VW Crafter sowie Bargeld. ...

