POL-HRO: Marienplatz ist wieder videoüberwacht

Rostock (ots) - Schwerstverletzt wurde ein 83-jähriger Fußgänger am Sonnabendmittag in der Ostseeallee in Lütten Klein. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen sei der Rostocker gegen 12 Uhr von einem rückwärts aus einer Parklücke ausparkenden Audi erfasst worden, woraufhin er auf die Fahrbahn stürzte. Der 26-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der ...

mehr