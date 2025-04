Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Dettingen, Lkr. Konstanz) Entwendetes Schlauchboot aufgefunden - Polizei sucht Zeugen (07.04.2025)

KN-Dettingen (ots)

Ein im Jahr 2023 entwendetes Schlauchboot ist am Montagnachmittag in der Hegner Straße aufgefunden worden. Der Eigentümer stellte sein vor rund zwei Jahren gestohlenes Boot im Wert von ca. 13.000 Euro in der Nähe eines Bootsservice am Straßenrand vor einem Schrebergarten fest.

Die Polizei hat das Boot sichergestellt und sucht nun Zeugen, die am Sonntag, den 06.04.2025, im Laufe des Nachmittags beobachtet haben, wie das Schlauchboot zum Auffindeort transportiert und dort samt Trailer abgestellt worden ist und bittet diese, sich unter der Tel. 07531 5902-300 bei dem Kompetenzteam Bootskriminalität zu melden.

