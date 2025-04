Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Wohnungsbrand in Nussbach (08.04.2025)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 04:30 Uhr hat ein Anwohner Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Triberg, Ortsteil Nussbach gemeldet. Ein Unbekannter hatte einen Gegenstand in der Wohnung entzündet. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, sodass eine Ausbreitung auf das Gebäude verhindert werden konnte. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Ermittlungen ergaben, dass bereits am Vortag jemand Kleidung im Garten vor dem Gebäude entzündete. Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Nummer 07721 / 6010 beim Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell