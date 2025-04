POL-KN: (Unterkirnach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Einbruch in "Nahkauf" (07./08.04.2025)

KN-Petershausen (ots) - Falsche Handwerker haben sich am Dienstagmittag unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer Seniorin verschafft und dort Bargeld entwendet. Gegen 13 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer die sich als Handwerker ausgaben an der Wohnungstür einer 84-Jährigen. Nachdem sie der Seniorin weisgemacht hatten, dass sie aufgrund eines in der ...

