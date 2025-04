Gailingen am Hochrhein (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagmittag in der Straße "Hinter der Hofwies" ereignet hat. Kurz nach 14 Uhr verließe ein 63-Jähriger ein griechisches Lokal. Auf dem Parkplatz sprang dem Mann plötzlich ein Unbekannter von hinten in den Rücken und tritt ihm ...

