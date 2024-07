Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Autoradios

Thalfang (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 25. Juli 2024, wurde auf dem Parkplatz (Verkehrsübungsplatz) der Realschule plus in Thalfang das fest verbaute Autoradio eines roten Cabriolets ausgebaut und entwendet. Der bislang unbekannte Täter schnitt zuvor ein Loch in das Stoffverdeck des Cabriolets und verschaffte sich hierdurch Zugang zum Fahrzeuginneren. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

